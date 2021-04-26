МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель) 100,4 101,3
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (апрель) 93 94,4
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (апрель) 96,6 97,8
15:30 USD США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март) -0,9% 1,6%
15:30 USD США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март) -1,2% 2,5%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента    
  RUB Полюс — производственные результаты за 1кв2021    
  RUB Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB Русагро — операционные результаты за 1кв2021    
26-30 апр RUB Petropavlovsk Plc — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Polymetal International plc — ГОСА (реестр закрыт 22.04.2021, реестр для выплаты — 07.05.2021) $0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019 $0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
  RUB ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021) 883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019 623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (21.05.2021, в заочной форме, див-ды фин2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 01.06.2021) 35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019 27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021) — див-д 2021
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для фин. див-дов 2020 (ГОСА — 15.04.2021) 2,55 (1кв2019) — див-д 2019 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
  RUB ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — закрытие реестра для див-дов 1кв2021 (ГОСА — 15.04.2021) 0 — див-д 2019, не объявлялись — 2020 0,61 (1кв2021) — див-д 2021