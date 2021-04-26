События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 апреля
МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (апрель)
|100,4
|101,3
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (апрель)
|93
|94,4
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (апрель)
|96,6
|97,8
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-0,9%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (март)
|-1,2%
|2,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Полюс — производственные результаты за 1кв2021
|RUB
|Интер РАО — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 1кв2021
|26-30 апр
|RUB
|Petropavlovsk Plc — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Polymetal International plc — ГОСА (реестр закрыт 22.04.2021, реестр для выплаты — 07.05.2021)
|$0,2 (1П2019) + $0,2 (спец) + $0,42 (фин) — див-д 2019
|$0,4 (1П2020) + $0,89 (фин) — див-д 2020
|RUB
|ГМК Норильский никель — закрытие реестра для участия в ГОСА (19.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 01.06.2021)
|883,93 (1П2019) + 604,09 (9м2019) + 557,2 (фин) — див-д 2019
|623,35 (9м2020) + 1021,22 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для участия в ГОСА (21.05.2021, в заочной форме, див-ды фин2020 и 1кв2021, реестр для выплаты — 01.06.2021)
|35,43 (1кв2019) + 26,72 (2кв2019) + 27,47 (3кв2019) + 26,26 (фин) — див-д 2019
|27,35 (1кв2020) + 15,44 (2кв2020) + 37,34 (3кв2020) + 36,27 (фин) — див-д 2020, 46,77 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для фин. див-дов 2020 (ГОСА — 15.04.2021)
|2,55 (1кв2019) — див-д 2019
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|RUB
|ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — закрытие реестра для див-дов 1кв2021 (ГОСА — 15.04.2021)
|0 — див-д 2019, не объявлялись — 2020
|0,61 (1кв2021) — див-д 2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210426/833539840.html