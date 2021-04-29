МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне итогов заседания ФРС США и комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций уверенно растет на дорожающей нефти

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,5%, до 3474,9 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2305,65 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,8%, до 29303,26 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,23%, до 3174,07 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — вырос на 0,25%, до 7082,3 пункта. Биржи Японии были закрыты в четверг в связи с национальным праздником. В среду японский Nikkei 225 вырос на 0,21%, до 29053,97 пункта.

Трейдеры обратили внимание на итоги апрельского заседания ФРС, в рамках которого она ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. При этом Пауэлл на пресс-конференции после заседания сказал, что регулятор продолжит политику низкой учетной ставки и выкупа финансовых активов до достижения целей по занятости и инфляции.

Следующее заседание ФРС США состоится в середине июня, и до этого момента регулятор будет оценивать макроэкономические данные, чтобы определить дальнейших курс монетарной политики. "Для того, чтобы ФРС США захотела начать говорить о сокращении объема выкупа активов с рынка, нужно несколько сильных статданных с рынка труда, коллективный иммунитет к коронавирусу и уровень инфляции выше 3,5%", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).