МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. S&P 500 достиг нового рекордного максимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.02 мск пятницы рос на 4 копейки, до 74,67 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,52 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,38% — до 67,79 доллара за баррель.

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