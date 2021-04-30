2021-04-30T07:19:48+03:00
2021-04-30T07:19:48+03:00
2021-04-30T07:19:48+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210430/833579231.html
Рубль символически снижается к доллару и евро в начале торгов
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Рубль в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.02 мск пятницы рос на 4... ПРАЙМ, 30.04.2021
евро, доллар, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы слабо снижается к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.02 мск пятницы рос на 4 копейки, до 74,67 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,52 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,38% — до 67,79 доллара за баррель.
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