МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март) 1,09 1,1 (факт)
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель) -0,1% -0,2% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель) 0,2% -0,4% (факт)
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) -1,3% 2,2% (факт)
4:00 CNY Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель) 55,3 53,8 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 51,9 51,1 (факт)
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель) 56,3 54,9 (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2020) -0,1% 0,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2020) 0,5% 0,4% (факт)
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март) 0,2% 0,4% (факт)
8:30 EUR Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020) -1,4% 0,4% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апрель) 5,7% 7,1% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апрель) -0,3% 2,1% (факт)
9:45 EUR Франция — Потребительские расходы (м/м) (март) 0,3% -1,1% (факт)
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апрель) 0,6% 0,2%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель) 0,7% 0,1%
10:00 EUR Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 16,4% -0,5%
11:00 EUR Германия — ВВП (г/г) (1кв2020) -2,7% -3,6%
11:00 EUR Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020) 0,3% -1,5%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель) 0,3% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель) 1,3% 1,6%
12:00 EUR Еврозона — ВВП (г/г) -4,9%  
12:00 EUR Еврозона — Уровень безработицы (март) 8,3% 8,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,1% 0,3%
15:30 USD США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 1,4% 1,8%
15:30 USD США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2020) 0,7% 0,7%
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март) 1,6  
15:30 USD США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март) 0,2%  
15:30 USD США — Расходы физических лиц (м/м) (март) -1% 4,1%
15:30 CAD Канада — ВВП (м/м) (февраль) 0,7% 0,5%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март) 6,6%  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель) 66,3 65,3
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель) 79,7  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель) 86,5 87,4
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 344  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 439  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 25,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 500 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 181,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -5,1 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -52,2 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -1,8 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -59,8 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 6,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 80,8 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021    
  RUB ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2021    
  RUB Россети — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021    
  RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020    
  RUB Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по МСФО за 2020 (предв.)    
  RUB Сургутнефтегаз — СД (вопрос о назначении генерального директора)    
  RUB Башнефть — СД (О согласии на изменение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства в размере 25 млн долл)    
  RUB ФосАгро — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019 78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 0,196192528735633 — див-д 2019 0,180711206896552 (рекоменд. СД) — див-д 2020