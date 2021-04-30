МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 30 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (март)
|1,09
|1,1 (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (апрель)
|-0,1%
|-0,2% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (апрель)
|0,2%
|-0,4% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-1,3%
|2,2% (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (апрель)
|55,3
|53,8 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|51,9
|51,1 (факт)
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (апрель)
|56,3
|54,9 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (г/г) (1кв2020)
|-0,1%
|0,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Индекс цен производителей (PPI) (кв/кв) (1кв2020)
|0,5%
|0,4% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (март)
|0,2%
|0,4% (факт)
|8:30
|EUR
|Франция — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|-1,4%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (апрель)
|5,7%
|7,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (апрель)
|-0,3%
|2,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Потребительские расходы (м/м) (март)
|0,3%
|-1,1% (факт)
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) Франции (м/м) (апрель)
|0,6%
|0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (апрель)
|0,7%
|0,1%
|10:00
|EUR
|Испания — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|16,4%
|-0,5%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (г/г) (1кв2020)
|-2,7%
|-3,6%
|11:00
|EUR
|Германия — ВВП (кв/кв) (1кв2020)
|0,3%
|-1,5%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,3%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апрель)
|1,3%
|1,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — ВВП (г/г)
|-4,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень безработицы (март)
|8,3%
|8,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,1%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|1,4%
|1,8%
|15:30
|USD
|США — Индекс стоимости рабочей силы (кв/кв) (1кв2020)
|0,7%
|0,7%
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (март)
|1,6
|15:30
|USD
|США — Ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (март)
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Расходы физических лиц (м/м) (март)
|-1%
|4,1%
|15:30
|CAD
|Канада — ВВП (м/м) (февраль)
|0,7%
|0,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (март)
|6,6%
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (апрель)
|66,3
|65,3
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|79,7
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (апрель)
|86,5
|87,4
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|344
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|439
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|25,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|500 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|181,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-5,1 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-52,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-1,8 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-59,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|6,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|80,8 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|ВТБ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|ТГК-1 — операционные результаты за 1кв2021
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по РСБУ за 1кв2021
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2020/2020
|RUB
|Сургутнефтегаз — финансовая отчетность по МСФО за 2020 (предв.)
|RUB
|Сургутнефтегаз — СД (вопрос о назначении генерального директора)
|RUB
|Башнефть — СД (О согласии на изменение сделки, которая влечет или может повлечь расходы и/или иные обязательства в размере 25 млн долл)
|RUB
|ФосАгро — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|72 (1кв2019) + 54 (1П2019) + 48 (9м2019) + 18 (фин) — див-д 2019
|78 (1кв2020) + 33 (1П2020) + 123 (9м2020) + 63 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Интер РАО — закрытие реестра для участия в ГОСА (25.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|0,196192528735633 — див-д 2019
|0,180711206896552 (рекоменд. СД) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210430/833580112.html