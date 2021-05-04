МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День зелени — выходной на Токийской фондовой бирже    
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) -1,7%  
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (март) 7,529 млрд австрал. долл 5,574 млрд австрал. долл (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май) 0,1% 0,1% (факт)
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель) 60,7  
15:30 USD США — Объем экспорта 187,3 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 258,3 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (март) -71,1 млрд долл -74,5 млрд долл
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (март) 2,1% 2,0%
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (март) 1,04 млрд канад. долл 0,7 млрд канад. долл
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (март) -0,8% 1,3%
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API 4,319 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс производственной активности PMI (апрель) 51,1 50,4
15:00 RUB ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике    
  RUB Полюс — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021) 162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019 240,18 (1П2020) + 387,15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
  RUB Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021) 0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019 0,6471407623 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020