МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 4 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|JPY
|Япония — День зелени — выходной на Токийской фондовой бирже
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-1,7%
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (март)
|7,529 млрд австрал. долл
|5,574 млрд австрал. долл (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (май)
|0,1%
|0,1% (факт)
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апрель)
|60,7
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|187,3 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|258,3 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (март)
|-71,1 млрд долл
|-74,5 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (март)
|2,1%
|2,0%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (март)
|1,04 млрд канад. долл
|0,7 млрд канад. долл
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (март)
|-0,8%
|1,3%
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API
|4,319 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс производственной активности PMI (апрель)
|51,1
|50,4
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Публикация доклада о денежно-кредитной политике
|RUB
|Полюс — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 07.06.2021)
|162,98 (1П2019) + 244,75 (фин) — див-д 2019
|240,18 (1П2020) + 387,15 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Красноярскэнергосбыт — закрытие реестра для участия в ГОСА (27.05.2020, в заочной форме, реестр для выплаты — 08.06.2021)
|0,6065124464 (ао, ап) — див-д 2019
|0,6471407623 (ао, ап, рекоменд. СД) — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210504/833596481.html