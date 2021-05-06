МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг в основном растут после публикации статданных по заявкам на пособие по безработице в стране, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций и рубль днем растут

По состоянию на 16.40 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,31%, до 34337,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,08%, до 13569,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,04%, до 4169,82 пункта.

Фондовые рынки США в основном растут после выхода статданных из США, согласно которым число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 1 мая, упало на 92 тысячи по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 498 тысяч.

"Уменьшение количества заявок за последние несколько недель является определенно позитивным признаком того, что сокращений не так много. Это хороший признак того, что возвращение уровня активности создает более стабильный рынок труда", — сказала газете Wall Street Journal экономист Citigroup Вероника Кларк (Veronica Clark).