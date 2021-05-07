МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно умеренным ростом на фоне положительной динамики закрытия бирж США, свидетельствуют данные торгов.

Нью-Йоркская фондовая биржа

Фондовые индексы США закрылись ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,65% — до 3418,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 2239,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,14% — до 28628 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,58% — до 3197,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 7080,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,09%, до 29357,82 пункта.

Основные американские индексы в четверг выросли в пределах 1% на фоне снижения числа заявок на пособие по безработице в стране.

Трейдер ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), которого цитирует Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что торги на биржах Азии в пятницу проходили "нерешительно", поскольку инвесторы ждут апрельских данных по рынку труда США. Ожидается, что безработица в США снизилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 978 тысячи после роста на 916 тысяч месяцем ранее.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по Китаю. В январе-апреле текущего года экспорт страны вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов.