МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно умеренным ростом на фоне положительной динамики закрытия бирж США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США закрылись ростом

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,65% — до 3418,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,62%, до 2239,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,14% — до 28628 пунктов. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,58% — до 3197,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,27%, до 7080,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,09%, до 29357,82 пункта.

Основные американские индексы в четверг выросли в пределах 1% на фоне снижения числа заявок на пособие по безработице в стране.

Трейдер ActivTrades Андерсон Алвес (Anderson Alves), которого цитирует Ассошиэйтед Пресс, отмечает, что торги на биржах Азии в пятницу проходили "нерешительно", поскольку инвесторы ждут апрельских данных по рынку труда США. Ожидается, что безработица в США снизилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 978 тысячи после роста на 916 тысяч месяцем ранее.

Участники торгов также обратили внимание на статистику по Китаю. В январе-апреле текущего года экспорт страны вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов.