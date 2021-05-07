МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу на статистике из Германии и финансовых отчетностях крупных компаний, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в Германии в марте выросло лучше прогноза

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,53% — до 7112,18 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 6360,39 пункта, немецкий DAX — на 1,05%, до 15355,9 пункта.

Инвесторы с оптимизмом отреагировали на данные по промпроизводству Германии, которое в марте с учетом сезонных колебаний выросло на 2,5% по отношению к февралю. Рост оказался выше прогнозов аналитиков.

Поддержку рынкам оказывают и отчетности крупных немецких компаний. Так, Adidas сообщила об увеличении прибыли по итогам первого квартала в 18 раз в годовом выражении — до 558 миллионов евро. Концерн BMW отчитался о росте прибыли за первый квартал в 5 раз – до 2,8 миллиарда евро. Продажи автомобилей за отчетный период увеличились на треть и стали рекордными для компании.

Акции Adidas на этом фоне растут на 8,2%, BMW — на 1,2%.