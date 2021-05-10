МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются преимущественно в красной зоне в рамках коррекции после роста в пределах 1% на предыдущей торговой сессии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,64% — до 34999,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижался на 1,46%, до 13554,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,05% — до 4230,33 пункта.

В пятницу биржи выросли в пределах 1% на позитивных ожиданиях восстановления экономики после пандемии. Слабая статистика по безработице в США за апрель поддержала надежды инвесторов, что ФРС пока не будет ужесточать монетарную политику. Безработица в США в апреле неожиданно выросла до 6,1% с уровня марта в 6%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось всего на 266 тысяч — в разы меньше ожиданий.

На этой неделе будет опубликован очередной блок важной статистики по экономике США. В среду, 12 мая, будут обнародованы данные по инфляции. Эксперты полагают, что годовая инфляция в апреле ускорилась до 3,6%, а месячная — до 0,2%. В пятницу, 14 мая, станут известные данные по промышленности и розничным продажам в США. Аналитики ожидают, что оба показателя в апреле выросли на 1% к марту.

"Высокий показатель инфляции, который ожидается на этой неделе, может изменить картину на рынке и вызвать опасения усиления инфляционного давления… Это может повлиять на аппетит к риску в ближайшие дни и недели", — полагает стратег Credit Agricole SA Жан-Франсу Парен (Jean-Francois Paren), чье мнение приводит агентство Блумберг.

При этом акции нефтяных компаний дорожают на новостях о перебоях с транспортировкой топлива в США. Так, ценные бумаги Chevron растут в цене на 1,39%, ExxonMobil — на 1,8%, ConocoPhillips — на 2,12%. Трубопроводный оператор США Colonial Pipeline в выходные заявил, что подвергся кибератаке, основные линии транспортировки топлива отключены. Власти США в связи с этим в понедельник объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.

Бумаги IT-компаний тем временем падают в цене в пределах 3,5%, оказывая давление на индекс NASDAQ. Акции Apple дешевеют на 1,6%, Alphabet — на 2,2%, Facebook — на 3,2%, Twitter — на 3,5%.