МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник вечером опускается после заметного роста на прошлой неделе, внимание рынков также обращено к статистике годовой инфляции в США, которая выйдет завтра, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,44%, или на 8,15 доллара, до 1829,45 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,01%, до 27,488 доллара за унцию.

За прошедшую неделю золото выросло в цене на 3,3%, преодолев отметку в 1830 долларов за унцию. Такая динамика была связана с ослаблением курса доллара.

Теперь рынки ожидают публикации статистики инфляции в США, которая может повлиять на курс доллара. Аналитики полагают, что годовой рост потребительских цен ускорился до 3,6% с 2,6% месяцем ранее, что может стать самым высоким значением с 2011 года.

"Апрельская инфляция США будет важным показателем… Самая большая угроза для золота — это скачок доходности (американских долговых бумаг — ред.), что может вызвать ралли доллара", — заявил газете Wall Street Journal старший аналитик HSBC по драгоценным металлам Джеймс Стил (James Steel).