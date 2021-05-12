МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки — до 89,8475 рубля, курс доллара — на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Банка России. Юрист объяснил, как можно получить отсрочку по уплате налогов

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,46 копейки, составив 81,1534 рубля.