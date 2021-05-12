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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210512/833645208.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 89,85 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки — до 89,8475 рубля, курс доллара — на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 12.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 15,65 копейки — до 89,8475 рубля, курс доллара — на 11,67 копейки, до 74,04 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 13,46 копейки, составив 81,1534 рубля.