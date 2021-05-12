МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Курс рубля символически снижается против доллара и умеренно повышается к евро, отыгрывая ослабление европейской валюты на форексе.

Внешний фон противоречив, что не дает четких сигналов для динамики курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.43 мск повышается на 5 копеек, до 74,16 рубля, курс евро снижается на 15 копеек, до 89,90 рубля, следует из данных Московской биржи. Россия увеличила оборот торговли с рядом ключевых партнеров

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду стабилизируется около уровней предыдущего закрытия, снижаясь к доллару и прибавляя к евро. При этом укрепление доллара на форексе задает тон курсовой динамике российского валютного рынка.

Такая тенденция вызвана ожиданием публикации данных об инфляции в США. Рынки ожидают, что они продемонстрируют дальнейшее ускорение роста цен в стране. Согласно оценкам аналитиков, годовая инфляция ускорилась до 3,6% с показателя по итогам марта в 2,6%.

В то же время рубль получает поддержку с рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас растет на 0,3%, до 68,5 доллара. Нефть умеренно дорожает после выхода отчета Международного энергетического агентства, которое несколько повысило краткосрочный прогноз роста глобального спроса на это сырьё.

Мировые фондовые индексы в то же время демонстрируют неуверенную динамику, что сигнализирует о невысоком спросе на риск и выступает фактором давления на рубль. Рынки не исключают, что ФРС в связи с ускорением инфляции может начать ужесточение монетарной политики раньше запланированных сроков.

В итоге доллар прибавляет к рублю сейчас 0,1%, евро снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,15 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет. В России могут ввести доход, который не отберет даже суд

ПРОГНОЗЫ

Принципиально значимых событий для рубля не произошло, и движение курса во многом будет зависеть от динамики доллара на глобальном рынке в свете публикации инфляционной статистки, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем, что курс доллара останется на текущих уровнях с перспективой дальнейшего снижения после публикации инфляционных показателей в США", — добавляет он.

При неизменности внешнего фона курс, вероятно, продолжит балансировать вблизи 74 рублей, хотя баланс рисков в течение недели, полагаем, будет смещен в сторону небольшого роста курса рубля, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"В то же время, стоит отметить усиление давления украинских властей на пророссийские политические силы после визита госсекретаря США на прошлой неделе. Это может еще больше осложнить перспективы двусторонних взаимоотношений с Россией и возможности стабилизации конфликта в Донбассе", — полагает он, рассуждая о курсообразующих факторах рубля.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сказал, что Виктор Медведчук, которого на Украине подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму, — проукраинский политик и придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и РФ.