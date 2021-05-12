МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Нацвалюта РФ вечером теряет против доллара уже около 0,5 рубля, в то время как рост инфляционных ожиданий после выхода соответствующих данных в США понижает аппетит к риску, поскольку Федеральная резервная система (ФРС) может начать ужесточение монетарной политики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.14 мск растёт на 49 копеек, до 74,60 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 90,08 рубля, следует из данных Московской биржи. Западные компании через 15 лет вычерпают всю нефть

РУБЛЬ УХОДИТ В МИНУС

Днём доллар демонстрировал символическую положительную динамику по отношению к рублю, а евро и вовсе дешевел.

Вечерняя тенденция к ослаблению прежде всего к американской валюте вызвана данными о скачке инфляции в США до максимума с 2008 года, что понижает в целом аппетит к риску на финансовых рынках. Потребительские цены в США за год выросли на 4,2%, в том числе за апрель — на 0,8%. А базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом исчислении составила 3%, а за месяц цены выросли на 0,9%. При этом американский минтруд указал, что рост цен в месячном выражении стал максимальным с апреля 1982 года.

Такая тенденция может привести к ужесточению монетарной политики ФРС ранее запланированных сроков, что традиционно вызывает укрепление доллара.

В то же время рубль получал в среду поддержку от рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас растет на 1,6%, до 69,6 доллара. Нефть дорожает из-за сохранения напряженной обстановки на Ближнем Востоке — на границе Израиля и палестинского сектора Газа.

Палестинские группировки выпустили по Израилю из Газы более тысячи ракет — по израильской территории было выпущено 860 ракет, которые пересекли границу, и еще около 200 ракет не пересекли разделительный забор и разорвались на территории сектора.

В итоге курс доллара растет к рублю сейчас на 0,7%, а евро — почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,2 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Центробанк назвал вариант оптимального выхода на фондовый рынок

ПРОГНОЗЫ

Во второй половине недели можно ожидать сохранения диапазона колебаний курса 73-76 рублей за доллар, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Котировки марки Brent несмотря на локальное укрепление доллара приближаются к 70 долларам за баррель. В России сегодня Минфин на аукционе в среду разместил ОФЗ 26235 с погашением в марте 2031 года на весь лимит в 25 миллиардов рублей при спросе 30,231 миллиарда", — отмечает он позитивные для рубля факторы.

После превышения долларом отметки 74,4 рубля может быть предпринята попытка поднять его к 75 рублям при активизации покупок валюты нерезидентами, считает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Однако в базовом сценарии завтра доллар опустится к 74 рублям или чуть ниже. На ближайших торгах вероятность роста или падения евро в пределах 50 копеек мы оцениваем одинаково", — добавил эксперт.