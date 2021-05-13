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2021-05-13T02:14:42+03:00
2021-05-13T02:14:42+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833649546.html
Крупнейший бриллиант из России продали за десятки миллионов франков
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На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России более чем за 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на аукционный дом Christie's. 100,94-каратный бриллиант The Spectacle... ПРАЙМ, 13.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. На аукционе в Женеве продали крупнейший бриллиант из России более чем за 1 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на аукционный дом Christie's. 100,94-каратный бриллиант The Spectacle был добыт в Якутии.
Эксперты оценивали стоимость камня в 12-18 млн швейцарских франков и не прогадали. Бриллиант ушел с молотка за 12,84 млн швейцарских франков.
По информации АЛРОСА, которая выставила драгоценный камень на аукцион, его изготавливали более полутора лет. Эксперты лаборатории Геммологического института Америки (GIA) дали "высочайшие оценки" бриллианту экспертов в отношении цвета и чистоты — D и IF, идеально бесцветный и без внутренних включений