МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в четверг вслед за американскими биржами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,74% — до 3437,14 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,28%, до 2265,38 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,89%, до 27933 пунктов. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,65% — до 3141,06 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,61%, до 7001,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,86%, до 27623 пунктов.

Ключевые фондовые индексы США в среду закрылись падением на 2-2,7%. Причиной резкого снижения стал неожиданный скачок инфляции в стране, которая ускорилась до максимума с 2008 года в 4,2%. Инвесторы опасаются, что это может подтолкнуть ФРС США к ужесточению денежно-кредитной политики.

В то же время старший стратег по рынкам Азии J.P. Morgan Asset Management Тай Хуэй (Tai Hui) считает реакцию рынков умеренной, — вероятно, инвесторы предполагают, что инфляция в ближайшее время замедлится до целевого значения ФРС в 2%.

"Следовательно, настойчивые утверждения ФРС о том, что инфляция носит временный характер, действительно достигли своих слушателей. Однако если инфляция не успокоится в следующие несколько месяцев, это может подорвать доверие к прогнозам ФРС", — прокомментировал аналитик агентству Франс Пресс.