МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром коррекционно снижаются после четырех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,94% — до 68,66 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 1,04%, до 65,41 доллара за баррель.

За предыдущие четыре дня "черное золото" обеих марок подорожало в пределах 2%.

Помимо коррекции, снижению цен также способствует статистика по запасам сырья в США. Запасы нефти в стране за неделю по 7 мая, не считая стратегический резерв, сократились всего на 0,4 миллиона баррелей вместо ожидавшихся 2,8 миллиона баррелей. Запасы, таким образом, составили 484,7 миллиона баррелей.

Инвесторы также ждут возобновления работы трубопровода Colonial Pipeline – ключевого источника бензина для Восточного побережья США – после перебоев, начавшихся в прошлую пятницу.

"Сегодняшние шаги кажутся фазой консолидации, некоторые инвесторы могут также отказаться от "бычьих" сделок после возобновления работы Colonial Pipeline", — сказал агентству Блумберг старший стратег по сырьевым товарам в Австралии и Новой Зеландии Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes).