МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки — до 89,9343 рубля, курс доллара — на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля, следует из данных Банка России. Центробанк предложил расширить понятие "манипулирование рынком"

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,3 копейки, составив 81,3666 рубля.