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2021-05-13T14:15:10+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210513/833654925.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 89,93 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки — до 89,9343 рубля, курс доллара — на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 13.05.2021
доллар, евро, курс валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 8,68 копейки — до 89,9343 рубля, курс доллара — на 31,66 копейки, до 74,3566 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 21,3 копейки, составив 81,3666 рубля.