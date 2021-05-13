МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Курс рубля с самого начала сегодняшних торгов повышается и против доллара, и к евро, несмотря на корректирующуюся вниз цену нефти.

Снижение мировых фондовых индексов и курсов некоторых "развивающихся" валют также не мешают рублю корректировать просадку среды.

На 14.32 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 33 копейки, до 74,30 рубля, курс евро — на 36 копеек, до 89,77 рубля, следует из данных Московской биржи. Центробанк спрогнозировал рост российской экономики в 2021 году

РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ СИЛУ

Курс российской валюты в четверг умеренно повышается к доллару и евро, несмотря на преобладание негативных сигналов с мировых торговых площадок.

Так, после активного роста в предыдущие дни цена нефти не смогла протестировать круглую отметку 70 долларов за баррель и корректируется вниз. Стоимость барреля сорта Brent сейчас теряет 2,5%, достигая 67,6 доллара.

Давление на нефтяные котировки поддерживается новостями о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline, ключевого источника бензина для Восточного побережья США. Ранее этот крупнейший оператор трубопроводов США подвергся кибератаке, которая парализовала его работу.

Западные фондовые рынки и курсы некоторых "развивающихся" валют остаются под давлением возросших инфляционных рисков после выхода соответствующих данных в США.

В итоге курсы доллара и евро снижаются к рублю сейчас на 0,4%, корректируя рост среды. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – близко к максимуму за несколько лет. Угроза сбережениям. Когда настанет время уходить с биржи

ПРОГНОЗЫ

Ускорение инфляции на фоне неоднозначной статистики рынка труда США создает высокую неопределенность в дальнейшей монетарной политике ФРС, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". С одной стороны, экономика все еще требует мягких денежно-кредитных условий, поскольку не способна без них сохранять устойчивый рост, с другой стороны, дальнейшее ускорение инфляции будет угрожать экономической стабильности, вынуждая ФРС повышать процентные ставки, рассуждает он.

"Рубль сегодня демонстрирует относительную силу, двигаясь против внешнего негатива. Ближайшей целью возможной коррекции доллара может выступить уровень 74 рубля. У евро значимая поддержка находится на отметке 89,26 рубля", — оценивает Бабин.

Международная политика пока отошла на второй план, и динамика курса рубля в ближайшие дни во многом будет зависеть от глобального спроса на риск и динамики курса доллара на форексе, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

"Мы ожидаем частичного восстановления спроса на риск, которое позволит рублю немного укрепиться, но для движения курса существенно ниже 74 рублей за доллар поводов пока не предвидится", — заключает он.