МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций к середине дня замедлил рост по основным фондовым индексам после уверенного утреннего повышения, несмотря на восходящую динамику мировых рынков, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс рубля растет к доллару и снижается к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.14 мск повышался на 0,07%, до 3640,06 пункта, индекс РТС — на 0,33%, до 1552,05 пункта.

Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально поднимался до 3659,34 пункта, индекс РТС — до 1559,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек, до 73,82 рубля, курс евро повышался на 11 копеек, до 89,56 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,21%, до 67,86 доллара за баррель.

Фьючерсы на ведущие американские фондовые индексы в основном прибавляют 0,42-1,06%, основные европейские индексы растут в пределах 1,07%.

УМЕРЕННЫЙ РОСТ

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, российские индексы просели из-за умеренного ухудшения ситуации на мировых рынках. Вскоре нефть совершила рывок вверх, а глобальные фондовые индикаторы возобновили восходящую динамику, но у нас это вызвало лишь небольшой отскок", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

В пятницу российские индексы с начала торгов показывают умеренный рост, отыгрывая позитивный внешний фон, констатирует Алексей Калачев из ГК "Финам".

"Основанием для оптимизма стали данные с рынка труда США, показавшие снижение числа новых заявок по безработице. В России на этом фронте также все неплохо. Уровень безработицы в стране в марте снизился до 5,4%, а безработными, по официальным данным, являются менее 4,1 миллиона граждан", — рассуждает аналитик.

Внешний фон в пятницу благоприятствует покупкам, продолжает Калачев.

Биржи США накануне вечером закрылись ростом индексов, прервав трехдневную серию снижения, фьючерсы в пятницу также растут, ростом завершили свои сессии биржи Китая и Юго-Восточной Азии и начали день европейские индексы, перечисляет аналитик.

Некоторую слабость российского рынка можно объяснить фактором пятницы, когда многие участники предпочитают не совершать активных действий или сокращают позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных, считает Бабин. Тем более, ситуация на биржевых площадках остается неопределенной, а текущий рост может оказаться всего лишь коррекцией перед очередной волной падения, полагает эксперт. "Верните деньги". Банки начали охоту за сбережениями россиян

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Ростелекома" (+2,16%) растут на представленной отчетности за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль компании по РСБУ в первом квартале увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,536 миллиарда рублей. Выручка за это время выросла на 1,3% и составила 77,238 миллиарда рублей.

Выручка "Ростелекома" по МСФО в первом квартале 2021 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 131,958 миллиарда рублей.

Аналитики Промсвязьбанка умеренно положительно оценивают отчетность "Ростелекома" с учетом сохраняющихся факторов риска конкурентного и макроэкономического характера, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов. Эксперты называют в качестве долгосрочного целевого ориентира 109 рублей за акцию компании.

Акции "Башнефти" (+1,59%), которая также представила отчетность за первый квартал 2021 года, прибавляют в цене.

Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в первом квартале 2021 года выросла в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,272 миллиарда рублей, сообщается в отчетности компании.

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в 1,9 раза, до 7,668 миллиарда рублей. Капзатраты снизились на 8% и составили 14,632 миллиарда рублей.

Кроме того, в лидерах роста в пятницу оказались акции банка "Уралсиб" (+34,19%), "Мечела" (обыкновенные росли на 3,25%, привилегированные — на 3,11%), "Эн+ Груп" (+2,28%), "Россетей" (+2,11%), Polymetal (+1,37%), "Распадской" (+1,29%), ЧМК (+1,11%), ДВМП (+1,09%), "Газпрома" (+1,06%).

Акции "Роснефти" (-1,01%) снижаются, несмотря на представленную отчетность за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом квартале составила 149 миллиардов рублей против убытка в 156 миллиардов рублей за аналогичный период прошлого года.

EBITDA в первом квартале выросла на 44% в годовом выражении, до 445 миллиардов рублей. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий выросли на 14,2% в сравнении с четвертым кварталом 2020 года и снизились на 1,2% в годовом выражении, до 1,737 триллиона рублей. Финансовый долг сократился на 2,9 миллиарда долларов.

Отмечается, что на конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

В аутсайдерах дня находятся акции ГК "ПИК" (-4,65%), которые падают, отрабатывая дивидендный гэп, обращает внимание Алексей Калачев из ГК "Финам". Акции Московской биржи (-1,35%) продолжают снижаться в связи с закрытием реестра, указывает аналитик. Акции "М.Видео" (-0,54%) в пятницу последний день торгуются с дивидендами, напоминает он.

В минусе в пятницу также торгуются акции "Квадры" (-3,78%), Росбанка (-3,09%), ВТБ (-2,3%), ЦМТ (-2,27%), ГК "ЛСР" (-2,16%), расписки Mail.ru (-1,86%), обыкновенные бумаги "Новатэка" (-1,49%), АФК "Система" (-1,43%), "Северстали" (-1,35%), ТМК (-1,17%). Стоимость биткоина перешла к росту

ПРОГНОЗЫ

До конца дня российский рынок акций будет демонстрировать рост на фоне восстановления рынков США и Азии в четверг вечером, так как инвесторы сместили фокус внимания с инфляционных опасений на экономический рост, ожидает Джон Уолш из Альфа-банка.

Цены на нефть устойчивы, цены на золото и серебро растут, доходности казначейских облигаций снижаются — эти факторы в сочетании с ростом американских фьючерсов создают позитивный новостной фон, объясняет Уолш. На нем в пятницу российский рынок акций будет восстанавливаться, прогнозирует аналитик.

Российские акции будут пользоваться поддержкой относительно стабильных цен на нефть, а также сокращением геополитического дисконта в свете ожидающейся встречи Владимира Путина и Джо Байдена в июне, полагает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Российскому рынку в пятницу будет трудно преодолеть ближайшие сопротивления, находящиеся на вершинах среды: 3674 пункта — у индекса Мосбиржи и 1565 пунктов — у индекса РТС, оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Если негативные ожидания не оправдаются, и утром в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, мы можем увидеть атаку на эти технические препятствия", — полагает эксперт.

Рост на локальном рынке акций в последний торговый день недели уже не задался, полагает Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Поэтому эксперт ожидает закрытия индекса Мосбиржи в диапазоне 3630-3655 пунктов. Таким образом, индекс может завершить день с умеренным отклонением в пределах 0,5%, заключает Манжос.