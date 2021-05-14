МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций символически повысился на позитивном внешнем фоне

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,6%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — на 0,94%, до 185,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,44%, до 81,86 доллара, "Газпрома" — на 0,97%, до 6,7 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 25,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,38%, до 37,01 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,5%, до 36,02 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 23,88 доллара.

Цена расписок ВТБ поднялась на 0,45%, до 1,33 доллара, Сбербанка — снизилась на 1,3%, до 16,3 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,31%, до 62,6 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,69%, до 8,67 доллара, "Магнита" — выросла на 1,18%, до 14,6 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,16%, до 3,15 доллара.