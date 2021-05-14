Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне разнонаправленно
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний закрыли торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,6%, до 7,33 доллара, "Новатэка" — на 0,94%, до 185,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,44%, до 81,86 доллара, "Газпрома" — на 0,97%, до 6,7 доллара, "Газпром нефти" — на 0,8%, до 25,05 доллара.
Стоимость бумаг "Норникеля" выросла на 0,38%, до 37,01 доллара, расписки НЛМК подешевели на 0,5%, до 36,02 доллара, "Северстали" — на 0,17%, до 23,88 доллара.
Цена расписок ВТБ поднялась на 0,45%, до 1,33 доллара, Сбербанка — снизилась на 1,3%, до 16,3 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,31%, до 62,6 доллара.
Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,69%, до 8,67 доллара, "Магнита" — выросла на 1,18%, до 14,6 доллара. Расписки "Ленты" подешевели на 0,16%, до 3,15 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210514/833666668.html