ВАШИНГТОН, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США завершили неделю ростом, свидетельствуют данные на закрытии торгов. Аналитики дали прогноз по динамике рубля и бирж на неделю

Основные фондовые индексы США в пятницу увеличиваются, но по итогам недели могут показать снижение, инвесторы также обращают внимание на данные макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 1,06%, до 34382,12 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,32%, до 13429,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,49%, до 4173,85 пункта.

Несмотря на слабую статистику по объему розничных продаж рынки росли в течение дня поскольку в начале недели индексы заметно опустились на ожиданиях по инфляции, которая стала рекордной с 2008 года.

На следующей неделе будет опубликован протокол апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Трейдеры будут обращать внимание на комментарии регулятора по дальнейшим планам касательно денежно-кредитной политики, особенно после данных о рекордной за много лет инфляции. Сам регулятор неоднократно заявлял, что краткосрочный всплеск инфляции не будет сигналом к повышению ставки.