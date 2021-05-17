События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 мая
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (апрель)
|25,6%
|19,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (апрель)
|14,1%
|9,8% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (апрель)
|24,5%
|20,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апрель)
|0,4%
|0,4%
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (апрель)
|335,2 тыс
|292,5 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (май)
|26,3
|23,9
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (март)
|8,52 млрд канад. долл
|17:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|17:15
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Сильвана Тенрейро
|17:25
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|18:30
|GBP
|Великобритания — Выступление представителя Банка Англии (BoE /Bank of England) Гертьяна Влиге
|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (март)
|4,2 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|19:00
|RUB
|ВВП (квартальный) (г/г) (1кв2021)
|-1,8%
|-2,2% (прогноз)
|RUB
|Petropavlovsk Plc — финансовая отчетность по МСФО за 2020
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|Русагро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021 и телеконференция менеджмента
|RUB
|Совкомфлот — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для участия в ВОСА (10.06.2021, в заочной форме, див-ды 1кв2021, реестр для выплаты — 23.06.2021)
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020
|7,71 (1кв2021, рекоменд. СД) — див-д 2021
|RUB
|Юнипро — закрытие реестра для участия в ГОСА (11.06.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 18.06.2021)
|0,111025275979 (9м2019) + 0,111025275979 (фин) — див-д 2019
|0,111025275979 (9м2020) + 0,126886029691 (фин, рекоменд. СД) — див-д 2020
|RUB
|Группа ПИК — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2020 и див-дов за 1кв2021 (ГОСА — 07.05.2021)
|22,71 — див-д 2019
|22,51 — див-д 2020, 22,92 (1кв2021) — див-д 2021
|RUB
|Магнит — СД (вопросы по программе долгосрочного вознаграждения работников)
https://1prime.ru/Financial_market/20210517/833673899.html