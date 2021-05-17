МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Анализ Банка России показывает, что вернуть инфляцию в стране к целевым 4% можно, не создавая ограничений для восстановления экономики, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Нам надо вернуть инфляцию к 4%, чтобы обеспечить людям более качественные условия жизни, и наш анализ показывает, что сделать это возможно будет, не создавая ограничений для восстановления экономики", — сказал Заботкин, выступая в Госдуме.

По словам зампреда ЦБ, риск возникновения новых дезинфляционных факторов существенно сократился, однако быстрое восстановление спроса в большинстве отраслей наталкивается на ограничения со стороны предложения, которые в ряде случаев усилились из-за пандемии.

"Отражением этого более быстрого, чем ожидалось ранее, возвращения экономики к ее потенциалу является и рост инфляции в последние несколько месяцев. Причем если в течение четвертого квартала 2020 года он был сконцентрирован в ограниченном числе товарных позиций… с начала 2021 года мы отмечаем все более широкий характер роста цен", — отметил он. Доллар слабеет при сомнениях в продолжении мягкой монетарной политики ФРС

"Сегодняшние решения по ключевой ставке отразятся в динамике цен только через три-шесть кварталов. Более позднее повышение ставок будет означать и более повышенный период повышенной инфляции, а значит, и более высокие инфляционные ожидания, которые сейчас находятся на максимумах последних четырех лет", — добавил Заботкин.

ЦБ 23 апреля поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых, пояснив, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное давление формируют необходимость раньше вернуться к нейтральной денежно-кредитной политике. По прогнозу регулятора, инфляция в РФ по итогам 2021 года составит 4,7-5,2%, а к целевому уровню в 4% вернется в середине следующего года и будет находиться вблизи этих 4% в дальнейшем. Эксперты объяснили, может ли банк повысить ставку по одобренной ипотеке

По данным Росстата, инфляция в России в апреле замедлилась в месячном выражении до 0,6% с 0,7% в марте, а в годовом — до 5,5% с 5,8% месяцем ранее.