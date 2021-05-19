МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает расти к евро, но снижается к иене в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Рубль практически стабилен на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 18.47 мск курс евро снижался до 1,2215 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,222 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,73 с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 89,9 пункта.

Кроме того, инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции.

Глава отдела по международной валютной стратегии TD Securities Марк Мак-Кормик (Mark McCormick) отметил, что в доллар в ближайшее время может вновь укрепиться на фоне возможного ужесточения мягкой денежно-кредитной политики ФРС, о чем регулятор может сообщить уже на июньском заседании.

"Июньское и июльское заседания ФРС, наряду с мероприятием в Джексон-Холле в августе, могут дать регулятору возможность начать обсуждения ограничения (поддержки экономики – ред.)", — комментирует газете Wall Street Journal аналитик.