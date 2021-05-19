МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером продолжает расти к евро, но снижается к иене в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Монеты номиналом один рубль

Рубль практически стабилен на неоднозначном внешнем фоне

По состоянию на 18.47 мск курс евро снижался до 1,2215 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,222 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 108,73 с уровня прошлого закрытия в 108,88 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 89,9 пункта.

Кроме того, инвесторы в среду ожидают публикации протокола апрельского заседания Федрезерва, по итогам которого он сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, а также заявил, что продолжит выкупать активы как минимум на 120 миллиардов долларов в месяц до прогресса в занятости и инфляции. Трейдеры также ожидают от центробанка дальнейшей реакции на значительное ускорение инфляции.

Глава отдела по международной валютной стратегии TD Securities Марк Мак-Кормик (Mark McCormick) отметил, что в доллар в ближайшее время может вновь укрепиться на фоне возможного ужесточения мягкой денежно-кредитной политики ФРС, о чем регулятор может сообщить уже на июньском заседании.

"Июньское и июльское заседания ФРС, наряду с мероприятием в Джексон-Холле в августе, могут дать регулятору возможность начать обсуждения ограничения (поддержки экономики – ред.)", — комментирует газете Wall Street Journal аналитик.