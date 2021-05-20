МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российские инвесторы назвали акции Tesla самым интересным активом, пишут "Ведомости" со ссылкой на рейтинг, составленный интернет-ресурсом Investing.com.

В прошлом году Tesla в этом списке занимала третье место. Интерес к компании вырос, по мнению составителей рейтинга, не только из-за популярности Илона Маска. В начале этого года цена за акцию компании выросла до $861,3 и тем самым побила исторический максимум.

Опроешнные изданием эксперты считают бумаги Tesla "хайповыми", растущими за счет "сильного запроса регуляторов, потребителей и инвесторов на декарбонизацию".

"Этот тренд может длиться десятилетия, что является решающим аргументом для инвесторов, – в беседе с изданием отметила подчеркивает руководитель отдела анализа акций ГК "Финам" Наталья Малых. – Еще лет пять назад Tesla многими рассматривалась как венчурная инвестиция, но в 2020 г. она стала прибыльной, что резко повысило интерес инвесторов к ее акциям".



