МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, инвесторы продолжают оценивать тезисы, приведенные в протоколе апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. МВФ одобряет меры Федрезерва по поддержке американской экономики

По состоянию на 18.03 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,18%, или на 3,4 доллара, до 1878,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,3%, до 27,942 доллара за унцию.

В среду золото начало дешеветь, так и не достигнув отметки в 1900 долларов за унцию, после публикации протокола Федрезерва США. Документ показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседаний.

Перспективы ужесточения мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора и повышения ставки будут способствовать росту курса доллара, к динамике которого очень чувствительны котировки драгоценного металла.

"Золотые трейдеры, возможно, думали, что у них есть "билет в один конец" до отметки в 1900 долларов, но протокол ФРС вызвал смену динамики, поскольку предварительные обсуждения об ужесточении (политики регулятора – ред.) привели к росту доходности гособлигаций США", — прокомментировал агентству Market Watch аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).