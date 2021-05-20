МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается, инвесторы продолжают оценивать тезисы, приведенные в протоколе апрельского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Международный валютный фонд

МВФ одобряет меры Федрезерва по поддержке американской экономики

По состоянию на 18.03 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,18%, или на 3,4 доллара, до 1878,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,3%, до 27,942 доллара за унцию.

В среду золото начало дешеветь, так и не достигнув отметки в 1900 долларов за унцию, после публикации протокола Федрезерва США. Документ показал, что некоторые представители регулятора заявили о желании начать обсуждение плана сокращения масштабной программы покупки активов ФРС на одном из будущих заседаний.

Перспективы ужесточения мягкой денежно-кредитной политики американского регулятора и повышения ставки будут способствовать росту курса доллара, к динамике которого очень чувствительны котировки драгоценного металла.

"Золотые трейдеры, возможно, думали, что у них есть "билет в один конец" до отметки в 1900 долларов, но протокол ФРС вызвал смену динамики, поскольку предварительные обсуждения об ужесточении (политики регулятора – ред.) привели к росту доходности гособлигаций США", — прокомментировал агентству Market Watch аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Моя (Edward Moya).