МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили падение в четверг вечером до более чем 2%, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 26 апреля, свидетельствуют данные торгов. В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно

По состоянию на 20.51 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,18% — до 65,21 доллара за баррель. Минутами ранее ее стоимость опускалась ниже отметки в 65 долларов за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дешевели на 2,21% — до 61,95 доллара, июньские фьючерсы на WTI — на 1,61%, до 62,34 доллара за баррель.