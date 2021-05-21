МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу перешел к умеренному росту по основным фондовым индексам вслед за мировыми площадками и нефтью, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.35 мск повышается на 0,67%, до уровня 3660,58 пункта, индекс РТС — на 0,8%, до 1571,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 14 копеек, до 73,39 рубля, курс евро – на 41 копейку, до 89,5 рубля.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,31%, до 65,96 доллара за баррель. Рубль укрепляется за счет нефти

РОСТ НА ЖАЖДЕ РИСКА

"На старте сессии мы предприняли попытку уйти вверх на неоднозначном внешнем фоне, однако затем он ухудшился, вызвав у нас просадку", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". В пятницу нефть пыталась развить восстановление, но после открытия обновила месячный минимум, добавляет эксперт.

Поддержку мировым рынкам оказали более сильные, чем ожидалось, данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг ЕС, объясняет Бабин.

"Вслед за кратковременным снижением глобальные площадки и нефтяные цены устремились вверх, вернув наши индексы к дневным вершинам", — продолжает эксперт.

Дополнительным позитивом выступает стабилизация ситуации на долговом рынке США, показавшем снижение доходностей гособлигаций, добавляет Бабин. Это уменьшило опасения всплеска инфляции, ставящего под угрозу сверхмягкую монетарную политику ФРС, заключает он.

В пятницу российский фондовый рынок показывает умеренно позитивную динамику на фоне благоприятной обстановки на внешних фондовых площадках, а также благодаря росту глобального аппетита к риску, указывает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

"Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, однако наблюдается частичное сохранение вчерашнего импульса. Европа движется вверх, Азия – разнонаправленно", — говорит Анна Пильгунова из "Фридом Финанс". "Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство нового газового комплекса

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста пятницы оказались префы банка "Санкт-Петербург" (+9,94%), "Мечела" (+4,81%) и "Квадры" (+3,95%), обыкновенные акции "Русала" (+3,81%), "М.Видео" (+2,67%), "Магнита" (+2,5%), "Газпром нефти" (+2,13%), "Аэрофлота" (+1,74%), Сбербанка (+1,69%), а также расписки TCS Group, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,88%), X5 Retail Group (+1,79%) и Mail.ru (+1,54%).

Заметно подешевели к середине дня акции ОВК (−3,97%), "Уралсиба" (−2,45%), префы "Куйбышевазота" (−1,91%), обыкновенные бумаги ЦМТ (−1,81%), ВТБ (−1,24%), ЧМК (−1,64%), расписки "Русагро" (−1,12%).

ПРОГНОЗЫ

Если мировые рынки продолжат расти, основные российские индексы могут закрепиться выше ближайших уровней сопротивления: у индекса Мосбиржи он находится на отметке 3658 пунктов, у индекса РТС — на уровне 1565 пунктов, оценивает перспективы Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Правда, сдерживать наш рост может фактор пятницы, когда многие участники рынка воздерживаются от активности или сокращают вложения в акции из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных", — предполагает эксперт.

Индекс Мосбиржи продолжает восходящее движение, однако в ближайшие дни потенциал роста индекса является ограниченным, считает Наталия Пырьева из ГК "Финам".

Динамика российского рынка акций в пятницу будет сдержанной, прогнозирует Джон Уолш из Альфа-банка.

"Инвесторы начинают учитывать в котировках сокращение программы стимулов ФРС позже в этом году, что смягчило повышательное давление на доходности казначейских облигаций США. Улучшению настроения способствует и откат цен на сырьевых рынках", — объясняет эксперт. Он ожидает в пятницу разнонаправленную динамику на российском рынке акций, тем не менее, по мнению Уолша, боковой тренд будет преобладать на фоне завершения торговой недели.