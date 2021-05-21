МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается за счёт роста курса доллара к другим валютам, свидетельствуют данные торгов. Финансовый аналитик предсказал рост цен на золото

По состоянию на 18.44 мск июньские фьючерсы на золото снижались в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,27%, или на 5 долларов, до 1876 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 1,85%, до 27,547 доллара за унцию.

Котировки драгоценного металла реагируют на рост курса доллара. При более дорогом долларе золото становится менее выгодным для держателей иной валюты.

Кроме того, снижение стоимости золото обусловлено и некоторой коррекцией – за текущую неделю оно подорожало почти на 1,8% на волне общего ухода от риска из-за опасений инфляции.

В то же время портфельный менеджер Granite Shares Джефф Клирмэн (Jeff Klearman), чье мнение приводит агентство Market Watch, считает, что на рынке по-прежнему существуют некоторые факторы, которые могут способствовать дальнейшему росту стоимости золота.

В частности, это закрепление мнения о том, что ускорение инфляции — "это более чем временное явление", и дальнейшее ужесточение политики ФРС может вызвать волатильность на фондовых рынках.