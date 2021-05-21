МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы закрылись преимущественно ростом после выхода данных о росте деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные площадок. Российский рынок акций вырос при поддержке нефтяных котировок

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на символические 0,02%, до 7018,05 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,68%, до 6386,41 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 15437,51 пункта.

Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг стран еврозоны, по предварительной оценке, в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле — максимума за три года.

Также индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в мае снизился чуть меньше ожиданий — до 62,8 пункта с 62,9 пункта в апреле. А индекс деловой активности в сфере услуг за отчетный месяц вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта месяцем ранее при прогнозируемом росте до 52,3 пункта.

Эксперты также отмечают и общий подъем рисковых настроений, наблюдаемый в пятницу. "Сегодняшняя картина для рисковых активов выглядит намного позитивнее, чем в середине недели, поскольку опасения относительно инфляции продолжают утихать, а сегодняшние более сильные экономические данные дают повод для покупки акций", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).