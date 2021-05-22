МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Темпы роста потребительских цен во многих странах мира начинают оправдывать опасения экспертов, но такая ситуация может оказаться благоприятной для так называемых "защитных" активов, рассказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Эксперты назвали самые популярные у россиян способы сбережения

"Выходящие сейчас данные по инфляции в развитых странах, на первый взгляд, полностью подтверждают опасения того, что инфляционные риски начинают себя проявлять "в полный рост", — отмечает эксперт. О том же говорят и разные индикаторы инфляционных ожиданий. И, по его словам, это будет оказывать давление на долговые рынки и котировки акций "компаний роста".

В то же время, по его словам, ситуация сейчас благоприятствует "компаниям стоимости" (например, нефтегазовым и металлургическим), в их пользу играют факторы высоких сырьевых цен и ожиданий больших дивидендов. "Спрос на компании стоимости на этом фоне должен оставаться повышенным, в том числе это касается российского рынка акций с высокой концентрацией компаний стоимости в индексах", — предполагает Брагин.

Также нынешняя ситуация может создать благоприятные условия для активов, которые рассматриваются как защитные или альтернативные, а примером может служить золото, цена которого с начала апреля выросла более чем на 10%, считает эксперт.

Вместе с тем, по мнению Брагина, высокие цифры инфляции не должны пугать инвесторов, поскольку в действительности они могут оказаться завышенными из-за так называемого эффекта низкой базы в прошлом "ковидном" году.

"И хотя глупо отрицать наличие объективных причин для ускорения инфляции, оценка инфляционных рисков только на основе последних данных даст заведомо завышенные результаты. А это приводит и к неправильной оценке будущей политики ФРС, и других ключевых центральных банков", — заключает эксперт.

Читайте также:

Финансист предупредил, когда настанет время избавляться от долларов