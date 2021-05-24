ВАШИНГТОН, мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне ослабления опасений инфляции, свидетельствуют данные торгов.
На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,54%, до 34393,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на на 1,41%, до 13661,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,99%, до 4197,05 пункта.
В апреле в США отмечен всплеск инфляции, ФРС отметила возможность скорого обсуждения сокращения программы по выкупу активов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210524/833742501.html