ВАШИНГТОН, мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США выросли в понедельник на фоне ослабления опасений инфляции, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,54%, до 34393,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на на 1,41%, до 13661,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,99%, до 4197,05 пункта.

В апреле в США отмечен всплеск инфляции, ФРС отметила возможность скорого обсуждения сокращения программы по выкупу активов.