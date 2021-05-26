События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 мая
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 26 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (1кв2021)
|-0,9%
|2,4% (факт)
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|1,321 млн барр
|-1,05 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,142 млн барр
|20:00
|CAD
|Канада — Выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2021
|15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|TCS Group — День Стратегии
|RUB
|СИБУР Холдинг — ВОСА (реестр закрыт 03.05.2021, в заочной форме, вопрос увеличения УК путем допэмиссии)
|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|1,35 — див-д 2019
|RUB
|Ростелеком — СД (рекоменд. по распределению убытка за 2020 и прибыли прошлых лет, рекоменд. по див-дам 2020)
|5 (ао, ап) — див-д 2019
|RUB
|ГАЗ — СД (рекоменд. по див-дам 2020)
|5,13 (только ап) — див-д 2019
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — СД (предв. итоги работы за 1кв2021, консолидированный бюджет на 2021)
|RUB
|ФСК ЕЭС — СД (о приоритетных направлениях деятельности)
|RUB
|Энел Россия — СД (отчет о работе за январь-апрель 2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210526/833755308.html