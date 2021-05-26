МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы бирж Европы в среду закрылись без единой динамики, инвесторы продолжают оценивать влияние ускорения инфляции на политики мировых центробанков, свидетельствуют данные площадок.

По итогам торгов среды британский индекс FTSE 100 снизился на 0,04%, до 7026,93 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,02%, до 6391,6 пункта, немецкий DAX уменьшился на 0,09%, до 15450,72 пункта.

Последние несколько дней на динамику индексов, в том числе европейских, оказывали влияния ожидания инвесторов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики мировых регуляторов на фоне активного роста потребительских цен. Кроме того, протокол Федрезерва США, в котором указывалось на возможное начало сокращения объема выкупа активов, усилил беспокойства трейдеров.

В то же время американский регулятор продолжает отмечать, что ускорение инфляции носит временный характер и связано с принятыми в США стимулирующими мерами.

"В целом инвесторы, похоже, довольны перспективами (монетарной – ред.) политики, и беспокойства относительно инфляции на некоторое время стихли", — сказал газетет Wall Street Journal аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).

Также ослабляют опасения участников торгов постепенное снижение заболеваемости коронавирусом в Европе и увеличение доли вакцинированного населения. Это привело к тому, что в некоторых странах начинается ослабление карантинных ограничений.