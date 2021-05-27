МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль незначительно меняется против доллара и евро на фоне спокойной конъюнктуры мировых рынков.

Незначительное повышение рынка нефти и американских фондовых индексов дополняется неоднозначной динамикой "развивающихся" валют, что не дает четких ориентиров движению курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.49 мск снижался на 6 копеек до 73,45 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,62 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта продолжает колебаться в "боковом" коридоре против доллара и евро. Внешний фон при этом остается спокойным. Так, цены на нефть после снижения в течение дня к завершению дня все же вышли в небольшой плюс. При этом ценовые уровни остаются высокими – немного ниже психологической отметки 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 0,6%, до 69,1 доллара за баррель. Эксперт рассказал, почему рубль никак не слезет с "нефтяной иглы"

Поддержка пришла от сильных макроэкономических показателей по США, которые могут свидетельствовать о восстановлении экономики и, как следствие, о восстановлении спроса на нефть.

Американские фондовые индексы вечером повышаются. Оптимизм на фондовых площадках также поддерживается макроэкономическими статданными. Так, минторг страны ранее сохранил оценку роста ВВП США в первом квартале на уровне 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики при этом ожидали повышения оценки роста ВВП США в первом квартале до 6,5% в пересчете на год с 6,4% по первой оценке. При этом данные по рынку труда оказались лучше ожиданий аналитиков.

При этом "развивающиеся валюты" не демонстрируют единой динамики, не давая четких сигналов курсу рубля.

Позитивный фон для рубля создают сообщения о том, что международные резервы РФ с 14 по 21 мая выросли на 1,2% и составили 600,9 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 7 августа 2020 года — тогда международные резервы РФ составили 600,7 миллиарда долларов.

Кроме того, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что в случае ужесточения санкций на государственный долг России их влияние будет краткосрочным.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,1 тысячи за баррель сорта Brent – вблизи максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

В четверг поддержку российской валюте продолжили оказывать комфортные уровни цен на нефть и улучшение геополитической конъюнктуры, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"В конце недели, по нашим оценкам, доллар будет торговаться в диапазоне 73-74 рубля. Краткосрочным пределом укрепления российской валюты видится отметка 72,5 рубля за доллар", — добавляет он.

Хотя российская валюта продолжает удерживать уровень 73,5 рубля за доллар, попытки продвинуть курс ближе к 73 рублям встречают явное сопротивление, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

"Ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке. В подобных условиях участники рынка, похоже, расценивают позиции доллара дешевле 73,5 рубля как возможность для покупки валюты, в особенности перед предстоящими летними дивидендными выплатами по депозитарным распискам зарубежным акционерам", — говорит он.