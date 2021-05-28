МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в пятницу ростом на общерыночном оптимизме, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снизился на фоне укрепления рубля

По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,04%, до 7022,61 пункта, французский CAC 40 — на 0,75%, до 6484,11 пункта, немецкий DAX — на 0,74%, до 15519,98 пункта.

Позитивные настроения на фондовых рынках в пятницу поддерживались сообщениями СМИ о том, что президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен представить на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2022 финансовый год на сумму 6 триллионов долларов.

Кроме того, инвесторы обратили внимание и на европейскую статистику. Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне (ESI) в мае поднялся до максимума с 2018 года в 114,5 пункта. Старший экономист ING Берт Колейн (Bert Colijn) считает, что эти данные отражают ускоряющиеся темпы восстановления экономики валютного блока. Он также отметил, что перспективы экономики еврозоны во второй половине текущего года благоприятны.

"Хотя риски спада экономики еврозоны остаются значительными, они снижаются на фоне ускорения процесса вакцинации и снижения числа новых случаев заражения COVID-19", — приводит газета Wall Street Journal слова эксперта.