МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Курс евро продолжает расти в понедельник вечером по отношению к доллару после выхода данных об инфляции в Германии, свидетельствуют данные торгов. Рубль снижается к доллару и евро, несмотря на общерыночный позитив

По состоянию на 17.53 мск курс евро рос до 1,2208 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2189 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 109,59 с уровня прошлого закрытия в 109,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 89,98 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные немецкой статистики. Так, годовая инфляция в Германии в мае в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорилась до 2,5% с 2% в апреле. Это максимальное значение показателя с октября 2018 года.

Главный экономист KfW Фрици Кёлер-Гейб (Fritzi Koehler-Geib) отметила, что колебания цен в текущем году по сравнению с прошлым будут продолжать оказывать значительное влияние на уровень инфляции. Она также сказала газете Wall Street Journal, что ожидает инфляцию в Германии на уровне 3% во второй половине 2021 года, а уже в начале 2022 года рост цен будут расти меньшими темпами.

Тем временем на текущей неделе ожидается публикация ряда экономических данных по США, которые могут повлиять на динамику доллара. Основной показатель, за которым будут следить трейдеры, — уровень безработицы в стране. Статистика будет опубликована в пятницу, прогнозируется, что показатель снизился в мае до 5,9% с 6,1% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики выросло на 650 тысяч после роста на 266 тысяч в апреле.