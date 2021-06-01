МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается вечером первого дня лета вследствие роста доходности гособлигаций США, оставаясь всё же выше круглой отметки в 1900 долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.29 мск августовские фьючерсы на золото снижаются в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,22%, или на 4,25 доллара, до 1901,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает при этом на 0,44%, до 28,133 доллара за унцию. Утром золото дорожало.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США — альтернативного канала для "безопасных" инвестиций. Так, доходность десятилетних US Treasuries растет сейчас до 1,628% с уровня предыдущего закрытия в 1,593%.

"Рост доходности (гособлигаций — ред.) стимулировал некоторую фиксацию прибыли и на короткое время вернул золото на отметку ниже 1900 долларов", — отметил глава отдела торговли металлическими деривативами BMO Capital Markets Тай Вон (Tai Wong), чье мнение приводит агентство Блумберг.