МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (1кв2021) 3,2% 1,8% (факт)
4:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (1кв2021) -1% 1,1% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём розничных продаж (м/м) (апрель) 7,7% -5,5% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -39 тыс  
12:00 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля    
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,598%  
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (апрель) 5,7% -4,8%
18:45 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана    
21:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -0,439 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
2-5 июн RUB Петербургский международный экономический форум /ПМЭФ/    
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за май 2021    
  RUB МРСК Центра и Приволжья — ГОСА (реестр закрыт 08.05.2021, в заочной форме, реестр для выплаты — 15.06.2021) 0,0163239 (9м2019) — див-д 2019 0,0259262 (рекоменд. СД) — див-д 2020