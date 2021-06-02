МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-мая 2021 года вырос в 7,1 раза в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 19,97 тонны, по серебру – на 52,5%, до 18,13 тонны, сообщает Московская биржа.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-мае 2021 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 88,5 миллиарда рублей против 10,61 миллиарда рублей в аналогичный период годом ранее. Только в мае было заключено сделок на сумму 21,2 миллиарда рублей, в том числе объем торгов составил 4,6 тонны золотом и 1,6 тонны серебром (на 110 миллионов рублей).

В 2020 году на Московской Бирже было заключено сделок с золотом (12,897 тонны; —4,4%) и серебром (30,727 тонны; +207,5%) на общую сумму 56,105 миллиарда рублей против 39,3 миллиарда в 2019 году.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.