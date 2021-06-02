МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду ближе к вечеру перешла к некоторому росту после снижения утром, в целом же котировки драгметалла не подвержены какому-либо тренду, продолжая находиться чуть выше круглого уровня поддержки в 1,9 тысячи долларов за унцию, поскольку инвесторы ждут макростатистики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.43 мск августовские фьючерсы на золото росли в цене на нью-йоркской бирже Comex на 0,14%, или на 2,65 доллара, до 1907,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,12%, до 28,142 доллара за унцию.

Котировки золота вновь перешли к росту после некоторого утреннего снижения. Давление на стоимость металла оказало укрепление доллара, которого делает золото менее выгодным для держателей другой валюты.

На динамику цен на золото может повлиять макростатистика. В четверг аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае, ожидается рост показателя на 650 тысяч.

А в пятницу будут известны данные о занятости в стране. Прогнозируется снижение уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и рост числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи против апрельского подъема на 266 тысяч.

Если все эти ожидания оправдаются, то за счёт общерыночного оптимизма драгметалл может потерять в спросе как традиционный актив-"убежище". Впрочем, аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), чье мнение приводит агентство Market Watch, считает, что, даже если распродажа золота усилится в ближайшее время, стоимость металла не должна опуститься ниже критической отметки в 1868 долларов за унцию.