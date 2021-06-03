МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют негативную динамику в четверг днем, поскольку инвесторы предпочитают воздержаться от покупки акций в ожидании статистики безработицы в США, свидетельствуют данные торгов. Спрос на нефть может не вернуться к уровню 2019 года, считает Силуанов

По состоянию на 12.11 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,7%, до 7058 пунктов, французский CAC 40 — на 0,17%, до 6510,4 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 15575,2 пункта.

Инвесторы сохраняют осторожность при покупке акций в ожидании публикации в пятницу данных о безработице США, которые должны внести дополнительную ясность в отношении темпов восстановления всей мировой экономики. Эксперты ожидают снижения безработицы в США до 5,9% с 6,1% в апреле, а также роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи (в апреле рост составлял 266 тысяч).

При этом британский индекс FTSE 100 оказался под дополнительным нефтяным давлением. Так, акции Royal Dutch Shell и BP дешевеют на 0,44% и 0,34% соответственно, возможно, в рамках коррекции после скачка цен на нефть предыдущих дней.

"Несмотря на рост цены на нефть Brent до двухлетнего максимума, FTSE 100 сегодня откатывается с вчерашнего максимума закрытия за две с половиной недели", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spreadex Коннор Кемпбэлл (Connor Campbell).

При этом другие основные индексы теряют значительно меньше, поддерживаемые макростатистикой. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в мае вырос до 57,1 пункта по сравнению с апрельским показателем в 53,8 пункта. Показатель за май стал рекордным с февраля 2018 года.