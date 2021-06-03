МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику в четверг в ожидании порции данных с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть остаются в "зелёной" зоне в ожидании данных о запасах США

По состоянию на 13.21 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 0,29%, до 34492 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,31%, до 13631,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,3%, до 4193,6 пункта.

Инвесторы ждут ряда статданных с рынка труда США в четверг и пятницу. Сначала аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях страны в мае. Аналитики ждут роста показателя на 650 тысяч после подъема на 742 тысячи месяцем ранее. Затем минтруд опубликует данные о числе заявок на пособие по безработице в США за минувшую неделю. Аналитики ждут снижения показателя до 390 тысяч с 406 тысяч неделей ранее.

Ключевым же моментом текущей недели может стать пятничная публикация минтруда США данных о занятости в стране. Аналитики ждут снижения уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи после апрельского подъема на 266 тысяч.

Трейдеры ждут этих данных, чтобы оценить возможную реакцию американского Федрезерва на них. На рынках по-прежнему существуют ожидания, что при уверенном восстановлении американской экономики регулятор может заговорить о начале ужесточения монетарной политики раньше изначально намеченных сроков.

"В центре внимания по-прежнему остается инфляция, центробанки и сроки начала ужесточения монетарной политики", — сказала газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер UBS Asset Management. Кэролайн Симмонз (Caroline Simmons).