МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы демонстрируют смешанную динамику в пятницу в ожидании статистики безработицы в США, которая укажет на состояние крупнейшей мировой экономики и, значит, всей глобальной, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись разнонаправленно в ожидании статистики из США

По состоянию на 11.22 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,13%, до 7055,55 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 6504,8 пункта, немецкий DAX — рос на 0,1%, до 15648,05 пункта.

Мировые инвесторы с интересом ждут данных минтруда США о занятости в стране, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Аналитики ждут снижения уровня безработицы в стране в мае до 5,9% с 6,1% в апреле и роста числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики на 664 тысячи после апрельского подъема на 266 тысяч.

Трейдеры не исключают, что уверенное улучшение ситуации в американской экономике может подтолкнуть Федеральную резервную систему (ФРС) США к тому, чтобы задуматься о начале ужесточения монетарной политики раньше намеченного срока. "Если пятничный отчет о занятости вне сельского хозяйства окажется впечатляющим, доходность казначейских облигаций (США — ред.) может вырасти, и инвесторы могут частично отказаться от риска", — полагает аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya), мнение которого приводит агентство Франс Пресс. В Госдуме назвали способ, как превратить США в "самую нищую страну"

Кроме того, участники торгов могут обратить внимание на данные Евростата о розничных продажах в еврозоне в апреле. Согласно прогнозу аналитиков, в месячном выражении показатель снизился на 1,2% после роста на 2,7%, а в годовом — подскочил на 25,5% после роста на 12%.

Давление на настроения трейдеров Великобритании оказывает решение властей страны исключить Португалию из "зеленого" списка стран для путешествий (по прибытии из которых не нужно соблюдать 10-дневный карантин) и расширить "красный" список, добавив в него семь направлений, включая Египет и Шри-Ланку. На этом фоне акции группы IAG Group, акционера британской авиакомпании British Airways, испанской Iberia и ирландской Aer Lingus, снижаются в цене на 1,6%.