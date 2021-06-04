МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Цена золота в пятницу вечером активно растет после выхода данных рынка труда США и подбирается к отметке 1,9 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск августовские фьючерсы на золото растут в цене на нью-йоркской бирже Comex на 1,24%, или на 23,25 доллара, до 1896,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 1,59%, до 27,913 доллара за унцию.

Котировки металла отреагировали на американскую статистику. Безработица в США в мае снизилась до 5,8% с уровня апреля в 6,1%, аналитики прогнозировали 5,9%. А число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 559 тысяч. Эти данные стали причиной резкого снижения курса доллара, к динамике которого чувствительно золото.

Кроме того, редактор Gold Newsletter Бриэн Люндин (Brien Lundin) сказал, что перед выходом таких данных золото было настроено на снижение, поскольку ожидался более сильный рост числа занятых, и золото "восприимчиво" к "положительным" экономическим новостям, которые могут послужить сигналом Федрезерву США для ужесточения монетарной политики.

"Вместо этого мы получили число, которое оказалось разочаровывающим по сравнению с ожиданиями, и стоимость металла подскочила", — комментирует аналитик агентству Market Watch.