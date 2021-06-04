МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в апреле увеличился в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 145,8 миллиарда рублей, говорится в докладе Росстата.

"Оборот общественного питания в апреле 2021 года составил 145,8 миллиарда рублей, или в 2,1 раза (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года", — говорится в сообщении.

По сравнению с мартом 2021 года оборот общественного питания в апреле 2021 года вырос на 3,1%.

Оборот общественного питания в январе-апреле 2021 года составил 546,3 миллиарда рублей, увеличившись на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в сопоставимых ценах.

Ранее Росстат сообщал, что ресторанный рынок РФ в марте вырос впервые за год. Оборот общественного питания в России в 2020 году стал снижаться из-за ограничений на фоне распространения коронавируса. Сокращение показателя в марте прошлого года произошло впервые с апреля 2017 года — впрочем, тогда сокращение было незначительным, всего на 0,1%.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций-поставщиков продукции общественного питания.