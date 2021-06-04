С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Московская биржа будет участвовать в создании инфраструктуры торговли углеродными единицами, сообщил РИА Новости член правления — управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич.

"В Европе, в США и ряде других стран существуют системы распределения квот (выбросов – ред), их обращения на биржах, а также инфраструктура торговли деривативами на углеродные единицы. Мы планируем участвовать в развитии соответствующего регулирования и создании инфраструктуры торговли углеродными единицами в России", — сказал Марич.

"Учет и обращение квот на выбросы парниковых газов и сертификатов на уменьшение выбросов — часть мировой ESG-повестки, поддерживающей стремление компаний и государств к обеспечению снижения показателей выбросов парниковых газов для зашиты экологии и снижению климатических рисков. Это также является стимулом для компаний инвестировать в обновление технологий производства", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, напомнил о планах организовать на территории России рынок торговли углеродными единицами, пилотный проект власти планирует запустить на территории Сахалинской области.

Механизм будет действовать подобно налогу на "грязное" производство: для компаний будут разработаны квоты по выбросам, в случае превышения — бизнес будет приобретать углеродные единицы, компенсируя таким образом нанесенный ущерб, а если выбросы будут ниже – неиспользованную квоту можно будет продать. Эти меры должны стимулировать компании либо приобретать право на выбросы, либо внедрять инициативы по их снижению.

Московская биржа и ВТБ ранее на площадке ПМЭФ подписали соглашение о совместной работе по формированию рынка торговли углеродными квотами. Стороны договорились объединить усилия для формирования нормативной базы и требований к продаже квот на выбросы парниковых газов, а также зеленых сертификатов на сокращение углеродного следа в России.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.