МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США преимущественно растут во вторник в ожидании статданных и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Банк России рассказал об опасностях прихода на биржу "геймеров"

По состоянию на 15.01 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04%, до 34602,5 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,53%, до 13876 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — поднимался на 0,18%, до 4232,88 пункта.

Трейдеры ждут, что министерство торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране в апреле. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса снизился за месяц на 5,4 миллиарда долларов, или на 7,3%, до 69 миллиардов долларов.

Кроме того, акции авиастроительной корпорации Boeing растут в цене на предварительных торгах на 1,3% после того, как авиакомпания Southwest Airlines заказала у нее еще 34 самолета 737 MAX 7. Таким образом, теперь всего у компании заказы на 234 самолета этой марки.

Определенное внимание трейдеры обратили и на новый прогноз аналитика Wedbush Дэна Айвза (Dan Ives). Как пишут СМИ, аналитик ждет, что капитализация компании Apple может достичь рекордных 3 триллионов долларов уже в следующем году.

Apple — самая дорогая компания в мире с текущей рыночной капитализацией около 2,1 триллиона долларов. При этом 1 триллион был превышен в 2018 году, отметка в 2 триллиона — в 2020 году. Акции компании растут в цене на предторгах на 0,7%.