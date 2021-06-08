Эксперты предупреждают о рисках владения взлетевшими акциями "Лензолота"
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Акции "Лензолота" рекордно дорожали на протяжении последних трех торговых сессий, однако эксперты не видят в них перспектив, более того, компания со временем может быть ликвидирована, следует из опроса РИА Новости.
Бумаги "Лензолота" взлетели в цене в пятницу, когда совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере по 15 219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и по 3 699,27 рубля — на привилегированную. Также было рекомендовано установить 13 июля датой составления списка имеющих право на получение этих дивидендов.
РЕКОРДНАЯ ДОХОДНОСТЬ
"На конец 2020 года активы "Лензолота" состояли только из денежных средств в размере 23 миллиардов рублей. Обществом было принято решение 18,6 миллиарда отправить на дивиденды. В результате дивидендная доходность по акциям "Лензолота" по расчетам частных инвесторов достигла 80% от цены акций на бирже (к уровню закрытия четверга – ред.)", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.
Затем в течение трех сессий привилегированные и обыкновенные акции успели обновить уровни исторических максимумов, поднявшись до 7 650 и 38 460 рублей и таким образом подорожав на 67,6% и 104% соответственно.
В итоге сейчас дивидендная доходность к текущим ценам акций составляет более 40% по обыкновенным и более 50% по привилегированным акциям, подсчитал аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.
РИСКИ СПЕКУЛЯНТОВ
"Текущая ситуация оценивается в качестве неэффективности рынка, которую ранее мы уже видели в ряде эмитентов. Обращаю внимание, что вчера прошел оборот почти в 1,5 миллиарда рублей. Акции "Лензолота" превратились в спекулятивный инструмент, оценка которого не привязана к фундаментально справедливым значениям", — предупреждает начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
Частные инвесторы не учитывают, что после распределения дивидендов у общества практически не останется денежных средств, добавляет Тузов.
Калачев поясняет, что эти рекордные дивиденды представляют собой в основном долю акционеров в прибыли "Лензолота" от продажи "Полюсу" его единственного актива – 94,4% акций АО "ЗДК "Лензолото" в рамках процесса консолидации активов "Полюса".
ПАО "Лензолото" представляло собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. Через дивиденды "Полюс" вернет себе большую часть заплаченной за ЗДК "Лензолото" суммы, но и миноритарным акционерам ПАО придутся хорошие выплаты, добавляет он.
В итоге после такого повышения цены на бирже акции "Лензолота" стали стоить дороже, чем весь капитал общества с учетом объявленных дивидендов, указывает Тузов.
"Следующим шагом после распределения дивидендов будет ликвидация общества. Физлица втянулись в опасную спекулятивную игру, где последние держатели акций "Лензолото" получат убыток. Но, видимо, каждый покупающий сейчас акции "Лензолота" надеется, что это будет не он", — отмечает аналитик.
С ним согласен Карпунин, который не рекомендует их покупать из-за рисков сильного снижения стоимости.
Пока неизвестно, будут ли при этом выкупаться акции ПАО "Лензолото" у оставшихся акционеров и по какой цене, поэтому существует большой риск, что после дивидендной отсечки котировки акций "Лензолота" обрушатся, и, возможно, на величину больше размера дивидендов, заключает Калачев.
https://1prime.ru/Financial_market/20210608/833884074.html