МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Акции "Лензолота" рекордно дорожали на протяжении последних трех торговых сессий, однако эксперты не видят в них перспектив, более того, компания со временем может быть ликвидирована, следует из опроса РИА Новости.

Бумаги "Лензолота" взлетели в цене в пятницу, когда совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере по 15 219,5 рубля на одну обыкновенную акцию и по 3 699,27 рубля — на привилегированную. Также было рекомендовано установить 13 июля датой составления списка имеющих право на получение этих дивидендов. Инвесторы вывели рекордную сумму из продуктов на базе биткоина

РЕКОРДНАЯ ДОХОДНОСТЬ

"На конец 2020 года активы "Лензолота" состояли только из денежных средств в размере 23 миллиардов рублей. Обществом было принято решение 18,6 миллиарда отправить на дивиденды. В результате дивидендная доходность по акциям "Лензолота" по расчетам частных инвесторов достигла 80% от цены акций на бирже (к уровню закрытия четверга – ред.)", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артём Тузов.

Затем в течение трех сессий привилегированные и обыкновенные акции успели обновить уровни исторических максимумов, поднявшись до 7 650 и 38 460 рублей и таким образом подорожав на 67,6% и 104% соответственно.

В итоге сейчас дивидендная доходность к текущим ценам акций составляет более 40% по обыкновенным и более 50% по привилегированным акциям, подсчитал аналитик ГК "Финам" Алексей Калачев.

РИСКИ СПЕКУЛЯНТОВ

"Текущая ситуация оценивается в качестве неэффективности рынка, которую ранее мы уже видели в ряде эмитентов. Обращаю внимание, что вчера прошел оборот почти в 1,5 миллиарда рублей. Акции "Лензолота" превратились в спекулятивный инструмент, оценка которого не привязана к фундаментально справедливым значениям", — предупреждает начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Частные инвесторы не учитывают, что после распределения дивидендов у общества практически не останется денежных средств, добавляет Тузов.

Калачев поясняет, что эти рекордные дивиденды представляют собой в основном долю акционеров в прибыли "Лензолота" от продажи "Полюсу" его единственного актива – 94,4% акций АО "ЗДК "Лензолото" в рамках процесса консолидации активов "Полюса". Открыли обменник. Надо ли избавляться от доллара вслед за Минфином

ПАО "Лензолото" представляло собой оболочку для ЗДК "Лензолото", которое ведет добычу рассыпного золота в районе Бодайбо. Через дивиденды "Полюс" вернет себе большую часть заплаченной за ЗДК "Лензолото" суммы, но и миноритарным акционерам ПАО придутся хорошие выплаты, добавляет он.

В итоге после такого повышения цены на бирже акции "Лензолота" стали стоить дороже, чем весь капитал общества с учетом объявленных дивидендов, указывает Тузов.

"Следующим шагом после распределения дивидендов будет ликвидация общества. Физлица втянулись в опасную спекулятивную игру, где последние держатели акций "Лензолото" получат убыток. Но, видимо, каждый покупающий сейчас акции "Лензолота" надеется, что это будет не он", — отмечает аналитик.

С ним согласен Карпунин, который не рекомендует их покупать из-за рисков сильного снижения стоимости.

Пока неизвестно, будут ли при этом выкупаться акции ПАО "Лензолото" у оставшихся акционеров и по какой цене, поэтому существует большой риск, что после дивидендной отсечки котировки акций "Лензолота" обрушатся, и, возможно, на величину больше размера дивидендов, заключает Калачев.