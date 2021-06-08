МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совет директоров ОГК-2 принял решение о продаже принадлежащих ей 140 миллионов акций (0,35% уставного капитала) "Мосэнерго", сообщается в материалах компании.

"Советом директоров ПАО "ОГК-2" было принято следующее решение: прекратить участие ПАО "ОГК-2" в публичном акционерном обществе энергетики и электрификации "Мосэнерго"… путем реализации принадлежащих ПАО "ОГК-2" обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Мосэнерго"… в количестве 140 229 451 (сто сорок миллионов двести двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая", — говорится в сообщении.

В августе 2019 года ОГК-2 и "Мосэнерго" заключили сделку обмена казначейскими акциями, ОГК-2 она обошлась почти в 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" — примерно в 2,1 миллиарда. ОГК-2 при этом продала около 4,3 миллиарда своих акций (3,889% уставного капитала), "Мосэнерго" — около 140 миллионов.

ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующий акционер компании — "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпрома").

"Мосэнерго" также входит в "Газпром энергохолдинг", это крупнейшая территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций, поставляющих свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивающих около 90% потребностей Москвы в тепле.